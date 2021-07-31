خبير يعلق على احتمال تسرب SARS-CoV-2 من مختبر في ووهان

قال ديدييه بيت رئيس قسم الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها بمستشفى جامعة جنيف، إنه لا توجد أي دلائل دامغة على تسرب SARS-CoV-2 من مختبر في ووهان الصينية.

وذكر ديدييه بيت، الذي اخترع صيغة مطهر اليدين، أن توجيه التهم إلى الصين وإلقاء اللوم عليها، يتسم بمآرب سياسية.

وأضاف الخبير السويسري، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ليس لدينا دليل على أن هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات قد تم إنشاؤه فعلا في المختبرات. لقد جرت مناقشة ذلك كثيرا".

Изобретатель антисептика для рук заявил об отсутствии свидетельств утечки коронавируса из лаборатории в Уханеhttps://t.co/BWdqim477Xpic.twitter.com/zjMmnb8B1h — РИА Новости (@rianru) July 31, 2021

وتابع الخبير القول: "لماذا يتناسى البعض دائما القول، أن أول بكتيريا مدمرة، تسربت من المختبر في الولايات المتحدة بالذات. وقد حدث ذلك في مختبر يتمتع بمستوى عال جدا من الأمان. لذا، كما ترون هذا ممكن تماما، لكن في الواقع لا يوجد سبب لافتراض ذلك".

ووفقا له، توجد مآرب سياسية واضحة خلف طرح سؤال مثل: هل جرى تسرب هذا الفيروس الخطير من المختبر في ووهان بسبب عدم كفاءة الموظفين، أو بسبب مستوى الأمان غير الكافي؟

المصدر: نوفوستي