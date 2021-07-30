السعودية تنجح في فصل التوأم الطفيلي اليمني "عائشة"

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني "عائشة".

وكشف الربيعة في التشخيص للتوأم الطفيلي "عائشة" أنه هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة عليها وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبا خلقيا واشتراكا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

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التي لاتقترب منها أي محاولات .. ولا نمـاذج .. ولاقصص



نقف ونقتدي .. ويسجل التاريخ محامده الزاخرة صوتاً وصورةً وأثراً ممتدا #فصل_التوأم_الطفيلي_اليمني



. pic.twitter.com/UJ1n6yuSmL — نورة الخويطـر (@N_ALKHWAITER) July 30, 2021

يذكر أن المملكة تتصدر دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، حيث أجريت أول عملية فصل توأم سيامي بالمملكة عام 1990، تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم، بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة، وأطول عملية منها استغرقت 23 ساعة ونصف.

فيديو | لحظة خروج التوأم الطفيلي اليمني والفريق الطبي بقيادة د. عبدالله الربيعة من غرفة العمليات بعد نجاح العملية #الإخباريةpic.twitter.com/EktwnLRxDI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2021

ويعكس هذا النجاح في عمليات فصل التوائم التطور الكبير في المجال الصحي للمملكة، حيث وصل عدد الفريق الطبي والجراحي في بعض العمليات إلى 35 مختصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

المصدر: "سبق"