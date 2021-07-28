طبيبة روسية تقدم توصيات غذائية بعد الشفاء من "كوفيد-19"

اقترحت الدكتورة يورغيتا فارايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، تغيير النظام الغذائي للشخص بعد شفائه من "كوفيد-19" ليستعيد حالته الطبيعية بسرعة.



وتشير الأخصائية الروسية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع يلعب دورا مهما في عملية استعادة الحالة الطبيعية بعد الشفاء من "كوفيد-19"، ويجب أن تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية عالية- 20-30 كيلوسعرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم، مع الأخذ بالاعتبار شدة المرض ووزن الجسم الأولي.

إقرأ المزيد

وتضيف، يجب أن تحتوي وجبة الطعام على البروتينات، لأنها ضرورية لمكافحة ضمور العضلات الحاصل خلال فترة المرض.

وتقول، "يجب أن تحتوي وجبة الطعام على كمية كافية من البروتينات 1.2-2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لمكافحة ضمور العضلات مع الأخذ بالاعتبار حالة الكلى. ويفضل خلال اليوم تناول 3-4 حصص من المواد التالية: الحليب، منتجات الألبان المخمرة، الزبادي، السمك، البيض، الدواجن، اللحوم، البقول، ومنتجات فول الصويا".

وتضيف، زيادة التنوع في النظام الغذائي، يؤدي إلى حصول الجسم على مواد مغذية أكثر.

وتقول، "يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات الموسمية (كل حصة 80 غراما تقريبا) يوميا".

وتضيف "يجب أن تكون ثلاث وجبات رئيسية في اليوم و 1-3 وجبات خفيفة".

وتؤكد على عدم الحاجة إلى الإفراط في تناول الطعام بعد المساء، ومن الأفضل أن يتناول الشخص وجبة الطعام الأخيرة قبل 2-4 ساعات من النوم.

ووفقا لها، هذه باختصار، المبادئ العامة للتغذية بعد الشفاء من "كوفيد-19". وبالطبع من الأفضل أن يجري الطبيب الأخصائي تعديلا في النظام الغذائي لكل مريض، استنادا إلى نتائج الفحص الطبي.

المصدر: نوفوستي