خمسة أعراض صحية يجب التفطن إلى خطرها وعدم تجاهلها على الإطلاق

مع تفشي الوباء، قل عدد الأشخاص الذين يلتمسون العلاج الطبي لمشاكل صحية طفيفة أكثر من أي وقت مضى. لكن هناك بعض الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها على الإطلاق.

وترسل أجسامنا باستمرار إشارات نميل أحيانا إلى تجاهلها بسبب ضيق الوقت أو الجهل بما يجب القيام به لمتابعتها. ومع ذلك، فإن مثل هذه العلامات قد تكون عبارة عن علامات تحذيرية صحية يجب تقييمها من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، بحيث يمكن علاجها بشكل فعال قبل أن تتحول إلى مشكلات أكثر خطورة. وفيما يلي أعراض صحية يجب الانتباه إليها وعدم تجاهلها أبدا.

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1. تفقد حاسة الشم

إذا كنت متأكدا من أنه ليس عارضا لـ"كوفيد-19"، فقد يشير فقدان حاسة الشم لديك إلى شيء آخر.

ومن المعروف أن فقدان حاسة الشم أو تغيرها أمر شائع في نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية وحمى القش، لذلك ما من ضرورة للذعر.

ولكن هناك احتمال ضئيل بأن جسما أو نموا غريبا يمكن أن يسد الممرات الأنفية، أو قد يشير إلى مشكلة في البصيلة الشمية، وهي جزء من الدماغ يكتشف الروائح ويعالجها.

ووفقا لمؤسسة مرض باركنسون في المملكة المتحدة، يمكن أن يكون انخفاض حاسة الشم من الأعراض المبكرة لمرض باركنسون وكذلك الارتباط المحتمل بالخرف.

ويعد تحديد هذه الحالات مبكرا يمكن أن يحدث فرقا حقا، لذلك إذا كنت متأكدا من أن فقدان حاسة الشم ليس بسبب خلل عادي، فيجب عليك فحصه.

2. التعب المستمر

بينما يعاني الكثير منا من الإرهاق، إلا أنه غالبا ما يكون بسبب عوامل تتعلق بنمط الحياة.

وأولئك الذين لديهم ساعات عمل طويلة أو أطفال صغار لن يكون الشعور بالتعب غريبا عنهم.

ويمكن أيضا أن يُعزا التعب في كثير من الأحيان إلى خيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي السيئ أو التدخين أو شرب الكثير من الكحول أو أنماط النوم السيئة.

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كما يُبلغ مرضى "كوفيد طويل الأمد" أيضا عن إرهاق منهك، والذي يجب مناقشته مع الطبيب.

وإذا استبعدت جميع عوامل نمط الحياة ولا يمكنك التخلص من الإرهاق، فيجب عليك مراجعة طبيبك.

ويمكن أن يكون التعب المستمر علامة على فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو مشاكل القلب أو مرض السكري أو مرض الاضطرابات الهضمية أو السرطان. ويمكن أن يسبب القلق والاكتئاب أيضا الإرهاق، والذي يجب علاجه على الفور.

3. آلام الفك والظهر والرقبة

أي شخص يقضي طوال اليوم وراء مكتب سوف يتجاهل بسهولة الألم في الفك والظهر والرقبة باعتباره أحد أعراض العمل المكتبي.

ولكن هناك سبب أكثر إثارة للقلق قد يكون وراء المعاناة من هذه الأعراض، فقد تكون علامات مبكرة لنوبة قلبية، خاصة عند النساء.

والشيء الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو ما إذا كان الألم يشبه الضغط أو التشنج.

وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شهرة للنوبة القلبية، الضعف أو الدوار وضيق التنفس والغثيان أو القيء.

وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بنوبة قلبية، فأنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف، فكلما وصلت إلى المستشفى مبكرا، كانت فرصك في النجاة دون حدوث أضرار جسيمة للقلب أفضل.

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4. ومضات من الضوء

بالنسبة لمن يعانون من الصداع النصفي، فإن الاضطرابات البصرية مثل وميض الضوء هي علامة شائعة على أن النوبة في طريقها إليك.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشير ذلك إلى انفصال الشبكية. ويمكن أن يتسبب هذا في تلف دائم للبصر إذا لم يتم علاجه بسرعة، لذا اطلب المساعدة على الفور.

5. وخز اليدين أو القدمين

عادة ما يرتبط وخز اليدين أو القدمين بقضاء وقت طويل جدا في موضع واحد، وهي حالة شائعة للغاية.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشير ذلك إلى تلف الأعصاب. ويمكن أن يكون الوخز أو الحرقان في الذراعين أو الساقين أو الجذع مؤشرا مبكرا للتصلب المتعدد.

ويمكن أن يشير أيضا إلى مرض السكري، لذلك يجب أن ترى الطبيب على الفور.

المصدر: إكسبريس