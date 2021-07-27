 
مباشر

ما الأطعمة التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين؟

الصحة

ما الأطعمة التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين؟
Globallookpress Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwrv

كشفت الدكتورة ماريا كارداكوفا، أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة، عن المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين.

إقرأ المزيد
طبيبة تكشف عن المواد الغذائية المفيدة والضارة للقلب
طبيبة تكشف عن المواد الغذائية المفيدة والضارة للقلب


وتشير الأخصائية في حديث لراديو "موسكو تتحدث" إلى المواد الغذائية والأطعمة، التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم الأربعين من العمر.

ووفقا لها، تعتمد هذه المسألة على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضروات حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وتقول، "عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضروات بازدراء في نظامهم الغذائي. مع أن التوصيات والتعليمات، تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم".

وتضيف، كما أن الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا