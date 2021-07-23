عقار أسترازينيكا الأسبوعي لمرض السكري يحصل على موافقة الولايات المتحدة!

كشفت أسترازينيكا يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وافقت على عقار السكري Bydureon، لاستخدامه لدى المرضى بدءا من عمر 10 سنوات للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم.

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وأوضحت أن العقار يُستخدم إلى جانب اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة.

ويُعطى العقار، المسمى كيميائيا exenatide، عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما ممن يعانون من مرض السكري النوع 2.

ويُعرف مرض السكري النوع 2 بأنه الشكل الأكثر شيوعا للحالة التي لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين.

ويُعرف الأنسولين بأنه هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. ويمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة في سيل من الدمار على الجسم. وإذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فيجب أن تجد طرقا لمحاكاة تأثيرات الأنسولين.

المصدر: رويترز