ما هي أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول المميتة؟

يعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية متنامية، ويمكن أن يكون خطيرا وغالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد لأنه في كثير من الأحيان لا يسبب أعراضا.

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية، ولا تمارس الرياضة بشكل كاف، وإذا كنت تدخن أو تشرب الكحول بشكل مفرط، فقد تكون عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول. ولكن الحالة يمكن أن تكون موروثة أيضا.

ويشتهر ارتفاع الكوليسترول بأنه "قاتل خفي" لأنه قد يكون من المستحيل تقريبا معرفة ما إذا كنت مصابا به دون إجراء فحص دم.

هل يمكنك خفض مستويات الكوليسترول؟

قد يكون ارتفاع الكوليسترول أمرا خطيرا، وسيزيد بشكل كبير من فرصتك في الإصابة بسكتة دماغية.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل القلب.

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ولكن، هناك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة الضارة.

- قلل من تناول الأطعمة الدهنية

من المرجح أن يتسبب الطعام الذي يحتوي على دهون مشبعة بكميات كبيرة من هذا النوع من الدهون في نظامك الغذائي، في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

ولا يزال من المهم تضمين بعض الدهون في نظامك الغذائي، ولكن حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون وزبدة الفول السوداني والأسماك الدهنية.

- تمرّن أكثر

توصي NHS بأن نهدف جميعا إلى ممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة من التمارين في الأسبوع.

وثبت أن التمرين يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، لأن نمط الحياة الخامل يمكن أن يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

- الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين ضارا بصحتك من نواح عديدة، ولكنه يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول أيضا. وسيعني ذلك زيادة كبيرة في فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

- قلل من شرب الخمر

يمكن أن تسبب كمية الكحول المستهلكة، مستويات عالية من الكوليسترول.

المصدر: إكسبريس