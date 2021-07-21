علماء روس يكتشفون تقنية فريدة لعلاج التهاب الكبد В

اكتشف خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة الروسية، تقنية فريدة لعلاج مرض التهاب الكبد المزمن "التهاب الكبد В".

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ويقول مصدر في المركز لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تمكنا في مختبر التقنيات الجينية والبحوث الانتقالية، لأول مرة في العالم، من ابتكار نموذج أولي لمادة صيدلانية "مادة فعالة"، تعتمد على تقنية بروتينات نوكلياز الموجهة، يمكنها خلال بضعة أيام، تدمير أكثر من 99 بالمئة في جينوم الفيروسات الموجودة في الخلايا المصابة".

وتتميز هذه المادة الفعالة في عدم سميتها وإمكانية استخدامها في علاج المرض، حيث سيتم على أساسها إنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد В، الذي يعاني منه أكثر من 250 مليون إنسان في العالم، ويقضي سنويا على حياة أكثر من مليون مصاب، لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر عقار يساعد على علاج التهاب الكبد المزمن تماما.

المصدر: نوفوستي