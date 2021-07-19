الهواتف الذكية ربما تخفض المناعة!

أعلن الدكتور إيغور أزناؤريان، أخصائي طب العيون، أن استخدام الهاتف الذكي والكمبيوتر بصورة مستمرة يضر بمنظومة المناعة، ويوضح كيف نتجنب هذا التاثير السلبي.



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الفيروسات يمكنها الدخول إلى الجسم عبر الغشاء المخاطي للعين. لذلك فإن الاستخدام المطوّل للكمبيوتر أو الهاتف الذكي يسبب عادة حدوث متلازمة جفاف العين لدى الشخص.

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ويضيف موضحا، تعني متلازمة جفاف العين، أن الغدد الدمعية لا تفرز الكمية اللازمة من الرطوبة، ما يؤثر سلبا في العين.

ويقول، "عندما تجف قرنية العين، تنشط الغدد الدمعية في إفراز الدموع، ويساعد الترميش على ترطيب العيون. وعندما ننظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فإننا لا نرمش العينين بل نقرأ ما مكتوب أو نلعب أو نكتب، وخلال ذلك تجف العينان، ولكننا لا نهتم بذلك، وهذا يؤدي في النهاية إلى حدوث متلازمة جفاف العين".

ويضيف، "تكمن خطورة متلازمة جفاف العين، في انخفاض مستوى المناعة المحلية. أي أن جميع الميكروبات الموجودة في الهواء يمكن أن تدخل إلى العين. وفي ظروف انخفاض المناعة نتيجة متلازمة جفاف العين، تزداد احتمالات الإصابة بعدوى مختلفة بما فيها الفيروسية". لذلك ينصح باستخدام قطرات خاصة لترطيب العين لتجنب الإصابة بهذه المتلازمة.

ويقول، "بالطبع من الخطأ الطلب من الشخص تقليل النظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، لأنه لن يستجيب. لذلك فإن أفضل طريقة هي استخدام قطرات ترطيب العين، التي بالطبع لا يمكن أن تحل محل الغدد الدمعية، ولكنه إجراء وقائي لدعم صحة العينين".

المصدر: نوفوستي