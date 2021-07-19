هل تؤثر القهوة فعلا في مستوى ضغط الدم؟

كشف الدكتور بافل إيسمبايف، أخصائي تخفيض الوزن في مستشفى "بورمينتال"، في تشيليابينسك الروسية، كيف تؤثر القهوة في ضغط الدم.

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ويقول، "عملية استقلاب الكافيين في الجسم شخصية. فعند البعض يساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم لفترة طويلة، في حين لا يلاحظ هذا التأثير عند البعض الآخر. تحتوى القهوة على حوالي ألفين من مركبات البوليفينول- مضادات الأكسدة القوية، التي تسبب عند البعض حتى انخفاض مستوى ضغط الدم".

ووفقا له، يوجد تأثير دائم لارتفاع مستوى ضغط الدم لفترة قصيرة. ويمكن ملاحظة ذلك بقياس الضغط قبل تناول القهوة، وبعد 0.5-2.0 ساعة بعده. فإذا ظهر أن الفرق 5-10 ملليمتر زئبق، فمن الأفضل التخلي عن تناول القهوة واستبدالها بالشاي الأخضر.

ويقول، "يجب على كل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم عدم الجمع بين ممارسة النشاط البدني وتناول القهوة. وإذا كان يعجبهم مذاق القهوة فعليهم تناول مشروب القهوة الخالي من الكافيين".

المصدر: نوفوستي