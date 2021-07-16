دعم أمريكي لأبحاث طبيب مصري وفريقه حول جلطات القلب

حصل الطبيب المصري أنيس حنا زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، على منحة من جمعية القلب الأمريكية، لاستكمال أبحاثه في العلاج الجيني لجلطات القلب، وكيف يمكن منع تحول الجلطة لفشل في عضلة القلب.

حنا أوضح أن أبحاثه تقوم على إحداث تعديل في جينات حيوانات التجارب، تعرضت لجلطات مثل التي تحدث للبشر، ثم دراسة تأثير الجينات في نسيج القلب، وما إذا كان التعديل الجيني من شأنه أن يحسن وظائف القلب بعد الجلطة.

وقال: "حتى الآن وجدنا نتائج مبشرة جدا في دراسات نشرناها في أهم المجلات العلمية في القلب".

الطبيب المصري كان ضيف لقاء حلقة اليوم من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب لنتعرف منه على رحلته العلمية من مصر وحتى الوصول إلى منحة جمعية القلب الأمريكية، وأسئلة أخرى مهمة تتعلق بصحة القلب ومنع تدهور الجلطات.

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