ما الذي يسبب الإمساك وكيفية التخلص منه؟

يعد الإمساك مشكلة شائعة تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار وأوقات الحياة المختلفة، وعادة ما يحدث بسبب شيء يمكنك إصلاحه.

ومن أفضل طرق علاج الإمساك تغيير النظام الغذائي، ولذلك، من الضروري معرفة أسباب الإمساك والأطعمة المحددة التي يجب تناولها لعلاج المشكلة.

إقرأ المزيد

والإمساك أمر مزعج حقا ويمكن أن يسبب آلاما في المعدة وانتفاخا ومرضا. وإذا كنت تعاني من أي من العلامات التالية، فمن المحتمل أنك مصاب بالإمساك:

- إذا كانت مرات التغوط أقل من 3 مرات أسبوعيا خلال فترة 12 أسبوعا على الأقل في السنة الواحدة.

- إذا تطلب التغوط بذل جهد ملحوظ.

- إذا كان التغوط ناقصا وغير كامل.

- إذا كان البراز جافا وصلبا أو متكتلا

- إذا كان هناك إحساس بالانسداد.

- الشعور بالألم عند التغوط.

ما الذي يسبب الإمساك؟

للإمساك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة، ولكن في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للإصابة به.

وعادة، لا يكون الإمساك ناتجا عن حالة طبية. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أكثر أسباب الإمساك شيوعا تشمل عدم تناول ما يكفي من الألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب وعدم شرب السوائل الكافية.

إقرأ المزيد

ويمكن أن يحدث الإمساك أيضا بسبب قلة الحركة وعدم الحركة بشكل كاف وقضاء وقت طويل في الجلوس أو الاستلقاء في السرير.

وإذا كنت بحاجة للذهاب إلى المرحاض وتتجاهل ذلك في كثير من الأحيان، فقد يتسبب ذلك في الإمساك.

وفي بعض الأحيان، قد يكون تغيير نظامك الغذائي أو روتينك اليومي، بما في ذلك وقت تناول وجباتك ونمط نومك، مسؤولا عن الإمساك.

ويمكن أن يكون الإمساك أحد الآثار الجانبية للطب أو مشاكل الصحة العقلية مثل التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

وإذا كانت المرأة حاملا أو ولدت مؤخرا، فمن المحتمل حدوث الإمساك ولكن يجب أن تستأنف حركات الأمعاء الطبيعية قريبا.

وتغيير طريقة تناول الطعام وما تأكله يمكن أن يعالج الإمساك، وفقا لهانا ريتشاردز، أخصائية التغذية ومؤسسة The Gut Clinic.

وقالت هانا: "الطريقة الوحيدة الموثوقة لتحقيق فائدة هي تحريك أمعائك بعد كل وجبة ما يتطلب منك تناول الطعام في حالة استرخاء على طاولة دون هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا فأنت تحرق الكورتيزول (هرمون التوتر)".

ويجب أيضا أن تتجنب الأكل في السيارة أو المشي وتأكد من مضغ طعامك حتى يتحول إلى سائل.

وأوضحت هانا: "تذكر أن حالة الإجهاد تعادل الإمساك! إن فعل تناول الطعام في حد ذاته يخلق سلسلة من تقلصات العضلات التي تشبه الموجة التي تنقل الطعام إلى محطات معالجة مختلفة في الجهاز الهضمي. وهذا سوف يحفز التغوط".

إقرأ المزيد

وقالت خبيرة التغذية إن الإمساك ليس من أعراض النظام الغذائي السيئ، إنه علامة على أن الجهاز الهضمي بأكمله دون المستوى الأمثل.

وأشارت إلى أن التأكد من أنك تحصل على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي وأنك تحتوي على ألياف كافية، يعني أن تناول الخضروات في كل وجبة، هو مطلب مطلق لأمعاء صحية.

ومع ذلك، تنصح هانا بشدة بعدم التدخين وشرب أي نوع من الكحول أو القهوة بكميات زائدة. وبدلا من ذلك، يمكن اعتماد الأطعمة التالية لمساعدتك على الذهاب إلى المرحاض بسهولة:

- الجزر المبشور: يضيف الألياف والماء وفيتامين أ.

- المغنيسيوم: يخلق المغنيسيوم حركة في الأمعاء. وإذا كنت تتناول مكملات غذائية، فاحرص على عدم تناول جرعة زائدة منه، وإلا ستحصل على التأثير المعاكس.

- الماء: يعاني الكثير من الناس من الجفاف وتزيد القهوة والكحول من هذه الحالة. وسيتسبب الجفاف في إصابتك بالإمساك، لذا حاول شرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا.

- التفاح: تفاحة في اليوم تمنع الإمساك، حيث يحتوي التفاح على البكتين الذي يساعد على الهضم في الأمعاء الدقيقة ولكن له أيضا تأثير ملين.

- البرقوق: يحتوي البرقوق على السوربيتول، وهو نوع من كحول السكر الذي لا يهضمه الجسم بشكل جيد. يساعد في تخفيف الإمساك عن طريق سحب الماء إلى الأمعاء، ما يحفز حركة الأمعاء.

المصدر: إكسبريس