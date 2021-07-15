7 حيل حققت انتشارا على "تك توك" لمساعدتك على النوم بسرعة!

يعد النوم جزءا أساسيا من الحفاظ على الصحة، إلا أن الخلود إلى نوم عميق قد يكون صعبا لدى البعض.

وبهذا الصدد، تحدث موقع "إكسبريس" مع خبراء النوم في MattressNextDay لاكتشاف أفضل سبع طرق للنوم حققت انتشار على "تك توك"، لمساعدتك على النوم بشكل أسرع وما إذا كانت صحيحة أم لا.

- التقاط صورة سيلفي

يمكن أن يساعد التقاط صورة لنفسك قبل الخلود إلى النوم على التأكد من أنك في أفضل وضع ممكن للنوم، وفقا لمستخدم على "تك توك" (@chiroseattle).

وقال الفريق في Mattress Next Day: "يمكن أن تمنعك آلام الرقبة من الحصول على نوم جيد ليلا، لذا التقط صورة ذاتية لوجهك وجذعك وأنت مستلق في وضعية نومك. ومع الصورة في المقدمة، تقترح رسم خط عمودي في منتصف وجهك، ثم إلى منتصف جذعك. وإذا كانت هذه لا تصطف معا، فإن وسادتك إما كبيرة جدا أو صغيرة ويجب استبدالها".

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ويمكنك أيضا استخدام هذا الاختراق لمعرفة الوقت المناسب للحصول على وسادة جديدة ومريحة.

- إعداد قائمة

يعد إدراج العناصر العشوائية في رأسك طريقة مؤكدة للنوم.

وشارك أستاذ علم النفس (@ psychologee) على "تكتوك" أهم نصائحه لمساعدتك على النوم في خمس دقائق.

وقال متحدث باسم Mattress Next Day: "يُقترح إدراج عناصر عشوائية في رأسك لا ترتبط ارتباطا مباشرا مثل البطاطا طرزان وآلة الكمان. ويساعد هذا في إبعاد تفكيرك عن المشكلات التي تمنعك من النوم وإرهاق عقلك، ما يجعلك تغفو بشكل أسرع".

- ارتداء الجوارب

يحتاج جسمك إلى خفض درجة حرارته من أجل النوم، ويمكن أن تساعد الجوارب في ذلك.

ووفقا لـcaseyrosenberg على "تك توك"، فإن ارتداء الجوارب يزيد من تدفق الدم إلى قدميك ما يساعد جسمك على البرودة. وهذا صحيح وسيرسل أيضا إشارة إلى عقلك بأن وقت النوم قد حان.

- قيلولة لمدة 20 دقيقة

يوضح المستخدم @ dr.karanr على "تك توك"، أن لدينا نمط نوم ثنائي الطور.

وهذا يعني أننا خلقنا فترتين من النوم في اليوم، لذلك يجب علينا جميعا أن نأخذ قيلولة إضافية.

ومع ذلك، إذا كنت تأخذ قيلولة، فتأكد من أنها تستمر لمدة 20 دقيقة فقط، لأن هذا يوفر نوما تصالحيا كافيا دون النعاس بعد الاستيقاظ.

- شرب عصير الكرز

يبدو أن شرب عصير الكرز يساعدك على النوم لمدة ساعة ونصف إضافية.

ويشير عدد من الدراسات (وbradysalcido على "تك توك") إلى أن تناول عصير الكرز الحامض يمكن أن يساعد في معايرة إيقاعك اليومي (المعروف أيضا باسم ساعة الجسم الداخلية) ويساعد على تعزيز النوم ليلا.

وأوضح Mattress Next Day: "هذا لأن العصير يساعد على زيادة إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو هرمون مهم لنومك".

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وتظهر دراسات أخرى أن أولئك الذين يشربون عصير الكرز يمكنهم زيادة وقت نومهم بمعدل 84 دقيقة أيضا.

- تناول الجبنة

يبدو أن الإشاعة التي تقول إن تناول الجبن قبل النوم يسبب لك كوابيس، غير صحيحة.

وفي الواقع، صرح أحد المستخدمين المختصين على "تك توك"، بأن الجبن مليء بالتريبتوفان، والذي يستخدمه الدماغ لصنع الميلاتونين ويساعد على النوم.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو فعال في تقليل التوتر واستقرار نظامك العصبي - وكلاهما يساعدك على أن تصبح أكثر استقرارا للنوم.

- حاجز وسادة

إذا كنت تنام في السرير نفسه مع شخص آخر، فأنت بحاجة إلى وضع حاجز وسادة بينكما، وفقا لـ @rezaandpuja على "تك توك".

ولا يمنحك هذا مساحة أكبر فقط ويمكن أن يوقف أي مجادلات من الحدوث، ولكنه يشير إلى الاستقلال داخل العلاقة.

المصدر: إكسبريس