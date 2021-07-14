كيف يمكن أن تكون قيادتك علامة إنذار مبكر لأكثر أنواع الخرف شيوعا

اكتشف العلماء أن مهاراتك على الطريق يمكن أن تساعد في الكشف عن العلامات المبكرة للخرف.

وقد تبدو الرحلات التي ربما كانت بسيطة من قبل معقدة، وقد تلاحظ أنك تتعامل مع السيارة بشكل مختلف، وفقا للخبراء.

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ومن أجل إثبات هذه النظرية، نظر الباحثون في بيانات من 139 شخصا على مدار عام.

وكان نصف المشاركين مصابين بمرض ألزهايمر في وقت مبكر جدا أو "قبل السريري" والنصف الآخر لم يكن كذلك.

وكان المشاركون فوق سن 65 عاما واتفقوا على مراقبة قيادتهم بواسطة أجهزة تتبع المواقع القائمة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في واشنطن، الولايات المتحدة.

وأشار الباحثون إلى أن أولئك الذين عانوا من الخرف قبل السريري كانوا أكثر عرضة لإجراء تغييرات "مفاجئة" عند القيادة.

وقالوا إن هذه المجموعة كانت أيضا أكثر ميلا للقيادة بسرعة أبطأ، والتمسك بالطرق المحصورة، والسفر بشكل عام أقل.

وقالت قائدة الدراسة، سايح بيات، طالبة الدكتوراه في جامعة تورنتو، إنه باستخدام بيانات من القيادة، تمكن الفريق من تصميم أداة يمكن أن تتنبأ باحتمالية إصابة شخص ما بخرف ما قبل السريري.

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وأوضحت: "كيف يتحرك الناس في بيئاتهم اليومية، بدءا من الأماكن التي يزورونها إلى طريقة القيادة، يمكن أن يخبرنا كثيرا عن صحتهم. وباستخدام هذه المؤشرات القليلة جدا ... يمكنك حقا، وبثقة عالية جدا، تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بمرض ألزهايمر قبل السريري أم لا".

وتستخدم هذه المؤشرات العمر والبيانات من جهاز القيادة GPS.

وأثبتت النتائج أنها دقيقة بنسبة 86%، وكانت نسبة الدقة 90% عندما أضاف العلماء اختبار ألزهايمر الجيني.

ويسمى هذا الاختبار صميم البروتين الشحمي E، أو اختصارا APOE، ويمكنه معرفة ما إذا كان لديك خطر وراثي للإصابة بالمرض أم لا.

وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى إجراء دراسات أكبر للتأكد من الصلة بين مرض ألزهايمر والقيادة.

وأضافت بيات أن الخبراء سيحتاجون إلى جمع البيانات بمرور الوقت، لكنها قالت إن مراقبة سلوك كبار السن يمكن أن يساعد الأطباء في الوصول إلى التشخيص بشكل أسرع وبالتالي السماح للمرضى بتلقي المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه في مرحلة مبكرة.

المصدر: ذي صن