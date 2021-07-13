علامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة تأثيره في الجسم، ويتراكم دون أي أعراض محسوسة. ومع ذلك، فقد وُجد أن رواسب الكوليسترول يمكن أن تسبب تغيرات ملحوظة في الجسم.

ووجدت دراسة حالة نشرت في مجلة Hindawi، أن ما يسمى بـXanthomas أدى إلى تقييد حركة المفاصل، وهو مادة صفراء غنية بالكوليسترول تترسب في الأوتار أو أجزاء أخرى من الجسم.

وقدم رجل يبلغ من العمر 42 عاما شكوى من تقييد الحركة خاصة في إصبعه الرابعة والخامسة من يده اليسرى.

ولم يُفحص من قبل، لأن تقييد الحركة لم يظهر إلا في الشهر الماضي. وكانت الكتل غير المؤلمة تنمو ببطء وتسبب خللا في المفاصل المصابة.

وكان مستوى الكوليسترول في الدم لدى المريض أعلى من المعدل الطبيعي، وأظهرت الخزعة أن خلايا Xanthomas منتشرة بين ألياف الكولاجين في الوتر.

إقرأ المزيد

وكتب الباحثون في الدراسة: "على حد علمنا، هذه الحالة هي الأولى بخصوص Xanthomas الذي يؤدي إلى تقييد حركة المفاصل".

ووفقًا لمستشفى وينشستر، فإن Xanthomas أكثر شيوعا عند كبار السن. وتكون فرصك أعلى في حال:

• لديك واحدة من مشاكل التمثيل الغذائي.

• لديك مستويات عالية جدا من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد مستويات الكوليسترول المرتفعة هي الحصول على فحص الدم، كما تشير NHS.

ويعد تغيير الأطعمة التي تتناولها أمرا أساسيا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبشكل حاسم، يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي توجه ضربة حاسمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

المصدر: إكسبريس