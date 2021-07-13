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دراسة تربط بين مشروب شائع وانخفاض خطر الإصابة بـ"كوفيد-19"!

الصحة

دراسة تربط بين مشروب شائع وانخفاض خطر الإصابة بـ
Gettyimages.ru Marko Geber
صورة تعبيرية
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أظهرت دراسة أن تناول فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميا، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ونشر باحثون من جامعة "نورث وسترن" النتائج في مجلة Nutrients، مستمدة من تحليل ما يقرب من 40 ألف مشارك في البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

ودرس الفريق العادات الغذائية للمشاركين من عام 2006 إلى عام 2010، وافترض المخاطر اللاحقة للإصابة بفيروس كورونا في عام 2020. ونظر الباحثون على وجه التحديد في استهلاك المشاركين للقهوة والشاي واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والفواكه والخضروات والأسماك الزيتية.

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وبعد تعديل عوامل مثل العرق والعمر والجنس، وعوامل أخرى مثل النشاط البدني ومستوى مؤشر كتلة الجسم وتاريخ بعض الحالات الطبية، وجد الباحثون أن "الاستهلاك المعتاد لفنجان واحد أو أكثر من القهوة يوميا، كان مرتبطا بانخفاض خطر "كوفيد-19" بنسبة 10٪ تقريبا، مقارنة بأقل من فنجان واحد في اليوم".

وجاء في الدراسة: "كانت احتمالات إيجابية "كوفيد-19" 0.90 و0.90 و0.92 عند تناول فنجان واحد و2-3 أكواب و4 أكواب من القهوة/اليوم (مقابل 1 كوب/يوم) على التوالي".

وكتب معدو الدراسة أن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، و"استهلاك القهوة يرتبط بشكل إيجابي بالعلامات الحيوية الالتهابية" المرتبطة بـ "خطورة "كوفيد-19" والوفاة. كما أن التأثير المناعي للقهوة ضد "كوفيد-19" معقول ويستحق مزيدا من البحث".

وأشارت نتائج أخرى إلى أن الاستهلاك اليومي لما لا يقل عن 0.67 حصة من الخضروات، يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكن اللحوم المصنعة (مثل النقانق ولحم الخنزير) كانت مرتبطة بزيادة المخاطر، والتي يعتقد الباحثون أنها تدين جزئيا بعوامل غذائية أخرى بدلا من استهلاك اللحوم نفسها. 

وكتب الباحثون: "على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيدا مستقلا، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية من "كوفيد-19" الحالية للحد من انتشار هذا الفيروس".

المصدر: نيويورك بوست

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