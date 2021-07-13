طبيب يكشف فعالية علاج مرضى "كوفيد-19" بواسطة بلازما دم الملقحين

أعلن الدكتور أندريه بولانوف، كبير خبراء نقل الدم في موسكو، أن بلازما الدم المأخوذ من الملقحين ضد "كوفيد-19"، أكثر فعالية من بلازما الدم المأخوذ من المتعافين من المرض.

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ويقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أظهرت الدراسات التي جرت في المستشفيات خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر مايو، أنه في اليوم السابع بعد التطعيم ببلازما الدم المأخوذ من شخص ملقح ضد "كوفيد-19"، بلغت نسبة نتائج اختبارات البوليميراز المتسلسل السلبية 75 بالمئة، في حين كانت بين الملقحين ببلازما الدم المأخوذ من المتعافين من المرض 50 بالمئة فقط".

ويضيف، بالإضافة إلى هذا تحتوى بلازما الدم المأخوذ من شخص ملقح ضد "كوفيد-19" على عدد أكبر من الأجسام المضادة للفيروس التاجي المستجد، وهي فعالة أيضا ضد السلالة الجديدة من الفيروس.

ويقول، "بفضل نتائج هذه الدراسة، أتيحت لنا فرصة لتوسيع مجموعة المتبرعين بالدم بدعوة الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضادا للفيروس التاجي المستجد للتبرع بالدم".

المصدر: نوفوستي