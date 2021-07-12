كبير أخصائيي الأمراض المعدية في روسيا: ما من فائدة للفيروس في قتلنا!

تطرق فلاديمير تشولانوف، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، إلى مخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر عدوانية.

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وشدد نائب مدير المركز الوطني للبحوث الطبية الخاصة بأمراض الرئة والأمراض المعدية، كبير المتخصصين في وزارة الصحة الروسية للأمراض المعدية، البروفيسور فلاديمير تشولانوف، على أنه ما من فائدة للفيروس في قتلنا، بل من المهم له أن ينتشر بشكل أسرع، لافتا إلى أنه يجب "تبديد الأسطورة القائلة بأنه فيروس آمن".

وأوضح تشولانوف أن "معدل الوفيات من كوفيد- 19 أعلى عشر مرات من الإنفلونزا. وقد توفي بالفعل أكثر من أربعة ملايين شخص بسبب هذا المرض في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتميز كوفيد – 19 بمضاعفات متأخرة نواجهها بشكل متزايد" .

المصدر: نوفوستي