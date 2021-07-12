طبيبة روسية: كيف نقلل من كثافة التعرق؟

أعلنت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن غالبية الناس يواجهون في الطقس الحار مشكلة التعرق الغزير، وكشفت الطرق التي تسمح بتقليلها.

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وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التعرق، عملية فسيولوجية طبيعية، تنقذ جسمنا من الحرارة الزائدة. ومن أجل أن لا يزعجنا التعرق، يجب مراعاة قواعد النظافة الشخصية اللازمة.

وتقول، "يجب أن تكون النظافة الشخصية في مقدمة كل شيء: الاستحمام صباحا ومساء، ويجب تنظيف منطقة الإبط بالصابون، بهدف التخلص من جميع أنواع البكتيريا التي تعشش على الجلد".

وتنصح الأخصائية، باستخدام، بعد الاستحمام المسائي، مستحضر مضاد للتعرق يحتوي على كلوريد الأمونيوم، الذي يكبح نشاط غدد التعرق ويقلل من عملية التعرق، وفي الصباح يمكن استخدام مستحضرات مزيلة للرائحة.

وتضيف، ولتقليل تعرق القدمين، يجب احتذاء أحذية مصنوعة من جلد طبيعي وجوارب قطنية، واستخدام مستحضرات خاصة تمنع تعرق القدمين.

وتقول، "توجد مستحضرات خاصة تباع في الصيدليات تحتوي على كلوريد الألمنيوم، حيث يمكن بعد غسل القدمين وتجفيفها استخدام هذه المستحضرات، لأنها تكبح نشاط الغدد العرقية وتمنع التعرق بغزارة".

وتشير الطبيبة، إلى ضرورة الانتباه إلى المواد الغذائية، وتجنب الإفراط في استخدام التوابل والمشروبات الكحولية، لأنها تزيد من التعرق. كما أن الملابس تلعب دورا في عملية التعرق.

وتقول، "الملابس المصنوعة من أنسجة اصطناعية، تحفز عملية التعرق. لذلك يجب ارتداء ملابس مصنوعة من أنسجة طبيعية".

وتضيف، ولكن إذا كانت عملية التعرق غزيرة وتزعج الشخص خلال فترة طويلة، فعليه استشارة الطبيب الأخصائي، لأنها قد تشير إلى الإصابة بمرض ما.

المصدر: نوفوستي