طبيبة توضّح كيف يمكن تجنب ضربة الشمس

أعلنت الدكتورة سونا ايساكوفا، أن تجنب ضربة الشمس ممكن بتغطية الرأس في الحر ، وارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، وتوفير درجة حرارة 20-25 درجة مئوية داخل المنزل، والاستحمام.





وتقول الدكتورة، "يقضي الناس في الصيف الكثير من الوقت في الهواء الطلق. وهذه الفترة هي فترة الإجازات السنوية. ولكن في الطقس الحار، يزداد خطر الإصابة بضربة الشمس، التي تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم. ولتجنبها يجب تأجيل العمل في الهواء الطلق إلى المساء، وشرب كمية كافية من الماء، حتى دون الشعور بالعطش".

إقرأ المزيد

وتضيف، يجب في الطقس الحار وضع غطاء على الرأس، وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللوان واستخدام نظارات واقية من أشعة الشمس. ويفضل البقاء أطول فترة ممكنة في مكان مكيف الهواء، ولكن بشرط ألا يكون تفاوت درجات الحرارة بين الداخل والخارج كبيرا.

وتقول، "حاولوا الحفاظ على برودة المكان وأن تكون درجة الحرارة فيه 20-25 درجة مئوية، وعند عدم وجود المكيف، يجب ألا تزيد عن 32 درجة مئوية. ومن أجل ذلك يجب أن تكون النوافذ مفتوحة في الليل والصباح الباكر. وغلقها في النهار وخاصة في الجانب المشمس من البيت".

ووفقا لها، عند تحضير الطعام يجب التقليل من استخدام الفرن، لأنه يزيد من ارتفاع درجة الحرارة. كما يجب الاستحمام بماء منعش ولكن مع تجنب الماء البارد، وهذا مهم بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

ومن أعراض ضربة الشمس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ضيق التنفس، الصداع، الغثيان، التقيؤ، والخفقان، واضطراب الوعي واحمرار الوجه. لذلك إذا أصيب الشخص بضربة شمس، يجب قبل كل شيء وضعه في مكان بارد في وضعية الاستلقاء مع رفع ساقيه قليلا ، وإعطائه ماء باردا وتبريد جسمه بمنشفة مبللة، وإذا اقتضى الأمر استدعاء سيارة الإسعاف.

المصدر: نوفوستي