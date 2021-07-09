كيف يجب أن تكون وجبات الطعام في الطقس الحار؟

أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف كبير خبراء الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أنه في الطقس الحار يجب شرب الكثير من الماء وتناول الخضروات والفواكه، وتجنب الأطعمة الثقيلة.

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وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من الضروري في الطقس الحار التحكم بتوازن المحلول الملحي في الجسم. لأن الجسم يفقد نتيجة التعرق الكثير من الماء، ما يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك يفضل شرب الكثير من الماء. ولكن ليس دفعة واحدة، بل تدريجيا على شكل رشفات صغيرة كيلا تسبب عبئا على الكلى. ومن الأفضل شرب الماء الطبيعي، وليس المياه المحلاة او المشروبات الغازية. كما لا ينصح بتناول الكثير من القهوة، لأنها مدرة للبول".

ويشير الخبير، إلى أن تناول المشروبات الكحولية تحت أشعة الشمس، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لأنه يعطل التنظيم الحراري ويسبب ضغطًا على القلب والأوعية الدموية.

ويقول، "يجب تعديل محتوى وجبات الطعام في الطقس الحار. أي عدم تناول الأطعمة الثقيلة، بل يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان الحامضية والسلطات، ويفضل عدم تناول الأطعمة الساخنة".

المصدر: نوفوستي