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تحديد أعراض صداع "كوفيد-19"

الصحة

تحديد أعراض صداع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن البروفيسور تيموتي سبيكتر أخصائي علم الأوبئة الجينية بكلية لندن الملكية، أن ظهور الصداع، قد يشير إلى الإصابة بأنواع جديدة من الفيروس التاجي المستجد.

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ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة The Telegraph، إلى أن الصداع قد يكون على شكل نبضات أو حادا أو على شكل ضغط.

ووفقا له، يشكو ثلثا المصابين بالفيروس التاجي المستجد من الصداع، في حين يظهر الصداع لدى نصف المرضى الذين أعمارهم تفوق 40 عاما.

ويقول البروفيسور، إن غالبية المرضى يشكون إما من صداع خفيف أو حاد يستمر 3-5 أيام، ويظهر في جانبي الرأس وقد يكون على شكل نبضات، أوحادا أو على شكل ضغط ولا تنفع الأدوية المسكنة في تخفيفه".

ويلفت البروفيسور الانتباه، إلى أن 15 بالمئة من المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" يشكون من الصداع فقط.
ويشير الباحثون البريطانيون، إلى أن أعراض هذا المرض متشابهة مع أعراض أمراض البرد الاعتيادية، حيث يعاني المصاب من الصداع والزكام والتهاب الحلق والعطس والسعال.

المصدر: نوفوستي

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