لماذا وكيف نعطس بصورة صحيحة وصحية؟

أعلنت الدكتورة إيرينا يارتسوفا، أخصائية المناعة والحساسية، أن الصيف هو موسم تفتح الأزهار والحساسية، والأعراض الأكثر انتشارا هي الزكام والعطس. ولكن لماذا يتفاعل الجسم بهذه الصورة؟

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وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن السعال والزكام ليسا دائما من أعراض المرض أو الحساسية، ولكن مع ذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب الانتباه لها.

وتقول، "قد يكون العطس في الصيف مرتبطا بالحساسية من حبوب الطلع لنبات ما. وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على الطقس. لذلك يمكن ألا يشعر الشخص بها في أيام معينة. والطقس في الصيف عادة يكون جافا، لذلك يرفع الهواء الغبار وحبوب الطلع، ما يسبب العطس لدى الغالبية".

وتضيف، العطس عملية فسيولوجية طبيعية، لذلك لا داعي إلى قمعها.

وتقول، "هي آلية وقائية تهدف إلى إزالة شيء ما. أي أن السعال والعطس وحتى الزكام، جميعها أمور طبيعية، لا حاجة للخوف منها. ويستخدمها الجسم لإخراج شيء ما دخل إليه في مكان غير مناسب".

ولكن، إذا اشتدت هذه الأعراض واستمرت، يجب استشارة الطبيب الأخصائي.

وتقول، "يجب أن نقلق فقط عندما تستمر هذه الأعراض فترة طويلة مع احتقان الأنف المصحوب بإفرازات غزيرة. وينبغي زيارة الطبيب".

وتشير الأخصائية، إلى أنه في ظروف جائحة "كوفيد-19" يمكن أن يثير العطس قلق المحيطين بالشخص، لذلك يجب عند العطس أو السعال تغطية الأنف والفم بمنديل لمنع انتشار الرذاذ الناتج.

المصدر: نوفوستي