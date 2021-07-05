دولة جديدة تسجل وفاة بالفطر الأسود

أعلنت وزارة الصحة في غواتيمالا عن تسجيلها أول حالة وفاة بالفطر العفني المعروف بـ"الفطر الأسود"، حيث ربط الأطباء هذه الحالة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة نقلا عن خبير علم الأوبئة إدفين كالغوا يوم الاثنين، أن إمرأة مصابة بالفطر الأسود توفيت في 29 يونيو الماضي، على الرغم من تلقيها العلاج الضروري.

وأشارت الوزارة إلى أن المرأة كانت تعاني من السكري.

وأكد الدكتور خيراردو هرنانديز مدير مستشفى سان خوان دي ديوس، أن هذه الحالة مرتبطة بإصابة المرأة بفيروس كورونا.

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يشار إلى أن هناك حالات أخرى لم يتم تأكيدها من خلال الاختبارات بعد.

يذكر أن الفطر العفني هو مرض ناجم عن عدوى تصيب الأنف والعين، وفي بعض الحالات الدماغ، بعد دخول فطريات العفن لجسم الإنسان.

وهو مرض خطير على المصابين بالسكري وذوي الرد المناعي الضعيف بعد مرض آخر، على سبيل المثال.

المصدر: نوفوستي