"زيادات طفيفة" على وجهك قد تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم!

يمكن أن يتراكم الكوليسترول في الشرايين، والذي يمكن أن يتسبب مع مرور الوقت في حدوث انسداد. واعتمادا على الموقع، قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ويمكن أن تتسرب مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار إلى السطح.

وغالبا ما يأخذ هذا شكل Xanthelasma، "مجموعة صفراء محددة بحدة من الكوليسترول تحت الجلد، عادة على الجفون أو حولها"، كما كتب باحثان في كتابهما "الليزر للتطبيقات الطبية".

لذا، اطلب من طبيبك العام إجراء اختبار الكوليسترول إذا:

• لم تخضع للاختبار من قبل وتجاوزت الأربعين من العمر، أو تعاني من زيادة الوزن أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مشاكل القلب في عائلتك.

• من المرجح أن يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.

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وبعد التشخيص الرسمي، يُنصح بتغيير نمط حياتك في محاولة للسيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا.

ووفقا لجمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول، فإن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة، يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

• الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور.

• الأفوكادو والمكسرات والبذور.

• دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون.

• الأسماك الزيتية.

وتعتبر الأسماك الزيتية مصدرا جيدا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديدا نوع يسمى دهون أوميغا 3.

المصدر: إكسبريس