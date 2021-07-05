كشف خصائص سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن خصائص سلالة "دلتا" الهندية للفيروس التاجي المستجد.

إقرأ المزيد



ويشير الأخصائي في حديث لقناة NBC التلفزيونية الأمريكية، إلى أن فيروس هذه السلالة يسبب حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

ووفقا له، يمكن اعتبار هذه الفيروسات أكثر فتكا، لأنها تسبب حالات مرضية خطرة جدا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وفقا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.

ويشير الأخصائي، إلى أن سلالة "دلتا" معدية أكثر من غيرها، لسهولة وسرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

ويذكر أن سلالة "دلتا" اكتشفت في شهر أكتوبر الماضي في الهند، وانتشرت في دول أخرى، حيث أعلن عمدة موسكو أن حوالي 90 بالمئة من الإصابات الأخيرة بمرض "كوفيد-19" هي بفيروس هذه السلالة.

ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز بحوث غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن عدد الأجسام المضادة، التي ينشأ بعد التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، كبير يكفي للحماية من جميع السلالات المعروفة في الوقت الحاضر.

المصدر: نوفوستي