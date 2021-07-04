أخصائي مصري يكشف عن فئات ممنوعة من وضع الكمامة

أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران، أنه "يجب ارتداء الكمامة بحرص شديد، وعدم ارتدائها أثناء ممارسة الرياضة، لأنها قد تزيد من صعوبة التنفس".

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وفي تفاصيل إضافية، أوضح مجدي بدران أن هناك فئات ينبغي عدم وضعهم للكمامة.

وكشف أن هذه الفئات هي الآتية: "

-الأطفال أقل من عامين الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

- الأشخاص غير القادرين على ارتدائها بمفردهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أصحاب أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

- مرضى الزهايمر".

المصدر: "الوطن"