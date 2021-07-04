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أخصائي مصري يكشف عن فئات ممنوعة من وضع الكمامة

الصحة

أخصائي مصري يكشف عن فئات ممنوعة من وضع الكمامة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مواطن يضع كمامة في مصر
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أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران، أنه "يجب ارتداء الكمامة بحرص شديد، وعدم ارتدائها أثناء ممارسة الرياضة، لأنها قد تزيد من صعوبة التنفس".

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وفي تفاصيل إضافية، أوضح مجدي بدران أن هناك فئات ينبغي عدم وضعهم للكمامة.

وكشف أن هذه الفئات هي الآتية: "

-الأطفال أقل من عامين الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

- الأشخاص غير القادرين على ارتدائها بمفردهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أصحاب أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

- مرضى الزهايمر".

المصدر: "الوطن"

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