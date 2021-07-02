موسكو: عزل المصابين بالإنفلونزا على غرار المصابين بكوفيد-19

قالت نائب عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، إن سلطات العاصمة تأمل في أن يساعد الإجراء الجديد الخاص بفصل المصابين بالإنفلونزا، في تحديد مصابي "كوفيد-19" بسرعة، ووقف سلسلة انتشار الفيروس

وذكرت راكوفا، أنه اعتبارا من يوم الجمعة تم في موسكو، مساواة جميع حالات الإصابة بالإنفلونزا بالمرضى المصابين بكوفيد، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم.

وأضافت راكوفا: "آمل أن يسمح هذا الإجراء في مراحل مبكرة بتقديم علاج فعال وبالتالي تقليل عدد الحالات الشديدة. من ناحية أخرى، سيسمح بوقف سلاسل انتشار الفيروس بسرعة".

Симптомы "индийского" штамма очень похожи на обычную простуду, заявила Ракова. Потеря обоняния и вкуса стали встречаться гораздо реже https://t.co/mLpxn0ar4Ipic.twitter.com/DiwJnAHFFO — РИА Новости (@rianru) July 2, 2021

قبل ذلك قالت راكوفا، في حديث للصحفيين، إن أعراض فيروس كورونا مع وصول سلالة "دلتا" الهندية تغيرت، وأصبح فقدان الشم والذوق والسعال الجاف أقل شيوعا.

وتابعت: "تتغير الأعراض في فيروس كورونا تتغير بشكل يومي. حاليا في الأيام الأولى للمرض، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين هذه الأعراض وأعراض نزلات البرد. لقد باتت أقل شيوعا الصفات التي ميزت فيروس (السلالة) السابقة لكوفيد، ومن بينها فقدان حاسة شم الرائحة، وفقدان التذوق، ووجود السعال الجاف".

المصدر: نوفوستي