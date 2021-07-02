خبير: لا يمكن ترميز المناعة ضد "COVID-19" بجين واحد

أعلنت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث الغدد الصماء بوزارة الصحة الروسية، أن استعداد الشخص أو مقاومته للفيروس التاجي المستجد يصعب ترميزه بجين واحد.

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وتقول ردا على سؤال لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، على هامش المؤتمر التاسع للجمعية الروسية لعلماء الطب الوراثي، بشأن إمكانية اكتشاف الجين الذي يشير إلى استعداد أو مقاومة الشخص للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، "توجد في الوقت الحاضر، مقالات علمية بهذا الشأن. وأنا متأكدة من أن هذا لا يمكن أن يكون جينا واحدا. لأن استعداد الإنسان أو مقاومته للأمراض الفيروسية هي مسألة متعددة العوامل. أي أنها مجموعة جينات، بخيارات مختلفة وعديدة".

وتضيف، ليست العوامل الوراثية العامل الوحيد المؤثر في منظومة المناعة. لأن نمط الحياة ميكروبيوم الأمعاء والوسط المحيط والإجهاد وحتى مستوى السعادة، جميعها عوامل تؤثر في منظومة المناعة.

المصدر: نوفوستي