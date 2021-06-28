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الصين تعلن أنها أعطت ما يقرب من 1.2 مليار جرعة لقاح لسكانها

الصحة

الصين تعلن أنها أعطت ما يقرب من 1.2 مليار جرعة لقاح لسكانها
Reuters
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قالت لجنة الصحة الحكومية في الصين إن ما يقرب من 1.2 مليار جرعة لقاح  مضاد لـ "كوفيد – 19" قد أعطيت لسكان البلاد في إطار حملة التطعيم الجماعية.

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وكانت اللجنة ذاتها قد أعلنت في وقت سابق أن الأطباء في البلاد أعطوا للسكان أكثر من 1.1 مليار جرعة لقاح ضد كورونا، مشيرة إلى أنه تم إجراء ما مجموعه مليار و120 مليونا و643 ألف عملية تطعيم ضد كورونا في 31 وحدة إدارة صينية، حتى 24 يونيو 2021.

وكان تطعيم السكان من أصحاب الأولوية في الصين قد انطلق في 15 ديسمبر 2020، فيما أعلن في وقت سابق عالم الأوبئة الصيني الرائد، تشونغ نانشان، أن السلطات  تخطط لتطعيم 40% من سكان البلاد، أي حوالي 560 مليون شخص، من عدد إجمالي يفوق 1.4 مليار نسمة، بحلول يونيو.

المصدر: تاس

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