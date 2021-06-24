الأعراض الخمسة عشر الرئيسية للسرطان الواجب عدم تجاهلها أبدا!

يمكن أن تختلف أعراض السرطان وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى. ولكن الخبراء يحذرون من أنه إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض الخمسة عشر، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

ويمكن أن يسبب السرطان العديد من الأعراض المختلفة، بعضها واضح وبعضها أكثر دقة. وتتطور بعض الأعراض في وقت مبكر، وبالتالي فهي علامات تحذيرية مهمة يجب أن يفحصها طبيبك بينما يمكن أن تشير الأعراض الأخرى إلى تقدم السرطان.

ومن المرجح أن يتم علاج السرطان إذا كان أقل تقدما عند بدء العلاج، فمن الأهمية بمكان اكتشاف السرطان مبكرا، وفقا لدليل MSD.

وتشمل العلامات التحذيرية لاحتمال الإصابة بالسرطان ما يلي:

• فقدان الوزن غير المبرر.

• الإعياء.

• تعرق ليلي.

• فقدان الشهية.

• ألم جديد ومستمر.

• الغثيان والقيء المتكرر.

• دم في البول.

• دم في البراز.

• تغيير حديث في عادات الأمعاء (إمساك أو إسهال).

• الحمى المتكررة.

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• سعال مزمن.

• تغيرات في حجم الشامة أو لونها أو تغيرات في تقرحات الجلد التي لا تلتئم.

• تضخم الغدد الليمفاوية.

• قرحة لا تلتئم.

• ورم أو علامة على الجلد تزداد اتساعا أو تغيرات في المظهر.

وتشمل السرطانات الأكثر شيوعا ما يلي:

عند الرجال: سرطان البروستات والرئة والأمعاء.

عند النساء: سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم.

عند الأطفال: اللوكيميا وأورام المخ والأورام اللمفاوية.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، جرى التحقيق في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بالسرطان.

وأظهرت النتائج كيف ارتبط تناول الطعام عالي المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

وخلصت الدراسة إلى أنه "في هذه الدراسة الاستباقية الكبيرة، ارتبطت زيادة بنسبة 10% في نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي، بزيادة ملحوظة تزيد عن 10% في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام".

المصدر: إكسبريس