كيف نتصرف عند إصابة الجلد بحرقة الشمس؟

أعلنت الدكتورة رجاني كاتان أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية، أن حرقة الشمس، تسبب إزعاجات كثيرة بما فيها الاستحمام والنوم وغيرها.

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وتشير الأخصائية في حديث لموقع focus.de، إلى أنه لتخفيف تأثير هذه الحرقة وآلامها، يجب وضع كمادات باردة على موضع الحرقة، وبعد ذلك ترطيب البشرة بكريم ملطف.

وتقول، "يجب نقع الكمادة بالماء البارد ووضعها على مكان الحرقة مدة 10-15 دقيقة. وبعد ذلك ترفع الكمادة ويدهن المكان بكريم مرطب دون تجفيفه. وهذه العملية توفر الحماية اللازمة".

وتضيف، للنوم المريح يجب ارتداء بيجامة ناعمة والاستلقاء على فراش ناعم. كما يجب تخفيض درجة الحرارة في غرفة النوم لاستبعاد العوامل المهيجة مثل التعرق.

المصدر: نوفوستي