البرازيل تسجل 98832 إصابة و2495 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة أن البلاد سجلت 98832 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2495 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و801462 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 498499.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوزت حاجز الـ4 ملايين حالة.

والبلدان الخمسة الأولى من حيث العدد الإجمالي للوفيات، هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50٪ من جميع الوفيات في العالم، بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان.

وتواجه دول أمريكا اللاتينية أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس، حيث تم الإبلاغ عن 43 من كل 100 إصابة في العالم في المنطقة.

ويعتقد العديد من خبراء الصحة أن عدد القتلى الرسمي لا يحصى على مستوى العالم، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أن الوفيات ستكون أعلى من ذلك بكثير.

المصدر: رويترز