وزارة الصحة المصرية تحدد القائمة الكاملة لأعراض الإصابة بالفطر الأسود وأسبابه

كشفت وزارة الصحة المصرية الأعراض الكاملة لمرض الفطر الأسود، موضحة أسباب الإصابة بهذا المرض، واستعدادات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا والأمراض المعدية.

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وفي تقرير رسمي لها، قالت وزارة السخة المصرية إن أعراض الإصابة بالفطر الأسود تشمل:

"- الحمى.

- السعال.

- ألم في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- تورم في جانب الوجه.

- احتقان في الجيوب الأنفية.

- آلام في البطن.

- القيء والغثيان.

- نزيف بالجهاز الهضمي ودم بالبراز واسهال".

في حين أن الوزارة طمأنت المواطنين بشأن مرض الفطر الأسود، مشيرة إلى أنه "غير معد، ولا يحدث إلا نادرا، وليست له علاقة بفيروس كورونا".

هذا وحددت الصحة المصرية الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بمرض الفطر الأسود، لافتة إلى أنهم:

"- مرضى السكري، خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

- مرضى الإيدز.

- المرضى الذين أجروا عمليات نقل الأعضاء أو نقل الخلايا الجزعية".

كما نوهت وحذرت الوزارة من "الاستخدام المفرط لفترات طويلة لعقار الكورتيزون، لأنه أحد أهم أسباب التعرض للإصابة بالفطر الأسود، وأيضا مدمنو المخدرات المحقونة، ومصابو الحروق والجراحات، والمبترين، وحديثو الولادة منقوصو الوزن".

وفي إطار كشف الأسباب التي تؤدي للإصابة بالفطر الأسود، أفادت الوزارة بأن الأسباب تتمثل في بعض أنواع الفطريات، والتي تنتمى إلى مجموعة العفنيات، وتعيش في البيئات الرطبة، كالتربة والمواد العضوية المتحللة كالأوراق والأسمدة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

هذا وطالبت الوزارة المواطنين بـ"بضرورة التوجه إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر"، في حال ظهور أي أعراض من فيروس كورونا، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت أن "جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات سواء بسيطة أو متوسطة أو شديدة الخطورة".

المصدر: "الوطن"