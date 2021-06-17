3 أنواع من الشاي تساعد في تقليل مخاطر السرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية!

قال خبراء الصحة إن الشاي أحد أكثر المشروبات صحة، حيث أثبتت الدراسات أهمية 3 أنواع من الشاي تساعد في زيادة طول العمر وتقليل مخاطر التعرض لعواقب صحية خطيرة.

المريمية (Rooibos)

يتمير هذا النوع من الشاي، الذي يُزرع حصريا في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب إفريقيا، بمجموعة من الفوائد الصحية التي تساعد على إطالة عمر الفرد.

وتشمل الفوائد الصحية لشاي Rooibos دعم صحة القلب، والوقاية من السرطان، وإدارة مرض السكري والوقاية منه، ودعم الهضم الصحي، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز تقوية العظام، ودعم فقدان الوزن، وإبطاء عملية الشيخوخة، وعلاج ضغط الدم، ودعم صحة الجلد، ومكافحة قشرة الرأس و دعم صحة الكلى.

وتكمن الفائدة الغذائية الرئيسية لشاي Rooibos في محتواه الغني بمضادات الأكسدة وكونه مصدرا لبعض مركبات البوليفينول الفريدة، بما في ذلك الأسبالاثين.

وقد تساعد هذه المركبات النباتية الواقية في الحماية من أضرار الجذور الحرة، التي تؤدي إلى حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان المحتمل.

ويقال إن الشاي يساعد أيضا في الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على مادة الكيرسيتين، وهو مركب كيميائي نباتي يُعطى في شكل كبسولات للمرضى الذين يعانون من السرطان.

ويعزز شاي Rooibos صحة الخلايا ونموها ويحارب خلايا الجذور الحرة، إلى جانب إصلاح الحمض النووي الخاص بك.

شاي البابونج

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واحدة من الآليات الأكثر أهمية في شاي البابونج هي مضادات الأكسدة القوية وخصائصه المضادة للبكتيريا.

وتساهم قدرة البابونج على تعزيز طول العمر من خلال قدرته القوية على تهدئة واسترخاء الأعصاب.

وقامت دراسة أجريت في الفرع الطبي بجامعة تكساس بتحليل 1677 رجلا وامرأة أمريكيين مكسيكيين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وحللت كيف ساعد استهلاك شاي البابونج في إطالة العمر.

وكشفت الدراسة أن الشاي ساعد في تقليل مخاطر الوفاة بنحو الثلث مقارنة بمن لم يشربه.

الشاي الأخضر

يوفر الشاي الأخضر دعما مناعيا قويا لمحاربة الأمراض وإطالة جودة الحياة.

وتحتوي أوراق الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى مادة البوليفينول، التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل المزمنة.

ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 100000 بالغ صيني تم تتبعهم، فإن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال WebMD إن عشاق الشاي لديهم أيضا متوسط ​​عمر أطول قليلا.

وأضاف الموقع الصحي: "في سن الخمسين، يمكن أن يتوقعوا أن يعيشوا أكثر من عام بقليل من نظرائهم الذين لم يكونوا مستهلكين منتظمين للشاي الأخضر".

وتشمل إحدى الفوائد الرئيسية للشاي الأخضر، والتي قد تساهم في إطالة العمر، خصائصه التي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلص قسم العلوم الصحية في كلية الطب في وارويك، إلى أن الأدلة البحثية تشير إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات إيجابية على المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: إكسبريس