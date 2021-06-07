كشف علامة غير متوقعة لأمراض خطيرة

وفقا للدكتور الألماني يانس واغنكنخت، قد يسبب اللحاف السميك وملابس النوم الدافئة التعرق ليلا. ولكن في بعض الحالات، يشير التعرق الليلي إلى مخاطر صحية.

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ويشير الطبيب، إلى أن التعرق غير المنظم، يمكن أن يكون بسبب الإفراط في تناول الطعام أو شرب الكحول قبل النوم. ولكن يجب استشارة الطبيب المختص في حال استمرار حالة التعرق الليلي فترة طويلة.

ويقول، "يمكن أن يشير فرط التعرق، إلى وجود التهابات مزمنة أو أورام في الجسم. ويمكن تحديد سبب فرط التعرق الليلي بسهولة بإجراء الفحوص اللازمة، وعند الضرورة إجراء تحليل الدم".

ويؤكد الخبير، على أن فقدان الوزن أو نوبات الحمى أثناء النوم، هي أيضا من أعراض أمراض خطيرة

المصدر: نوفوستي