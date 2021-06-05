"لا تنظف أسنانك مباشرة بعد الأكل".. طبيبة تشارك المخاطر الصحية الخفية!

يمارس الجميع عادة تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل يومي، إلا أن هناك بعض النصائح المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها.

وكشفت الدكتورة هانا كينسيلا، من Kiln Lane Dental، أن تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد الأكل قد يكون محفوفا بالمخاطر، وإليك السبب.

تعتبر الطقوس اليومية لتنظيف الأسنان، ضرورية للمساعدة في الحفاظ على صحة أسنانك وفمك، وتجنب البلاك (الترسبات) - طبقة من البكتيريا تغلف أسنانك إذا لم تنظفها بشكل صحيح. ويساهم تراكم البلاك في الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

ومع ذلك، فإن القيام بذلك كل يوم لا يعني بالضرورة أنك تقوم به بشكل جيد.

وقالت طبيبة الأسنان التجميلية، كينسيلا، لموقع "إكسبريس": "ينظف الكثير من الناس أسنانهم مباشرة بعد تناول الطعام، لأنهم يعتقدون أنه من المهم التخلص من الطعام من أسنانهم بسرعة". ومع ذلك، يمكن أن يضر هذا أكثر مما ينفع، وذلك لأن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الأكل يمكن أن يضر بمينا الأسنان الرقيقة.

وتُعرف المينا بأنها المادة التي تغطي كل سن وتوفر طبقة خارجية صلبة، وهي خط الدفاع الأول والأهم ضد تسوس الأسنان.

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وأوضحت كينسيلا أنه من الأفضل الانتظار نصف ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، خاصة بعد تناول الأطعمة الحمضية، وهذا لأن الأطعمة التي تحتوي على حامض الستريك يمكن أن تلين مينا الأسنان لبعض الوقت، وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناولها بوقت قصير جدا سيتلف المينا عندما تكون ضعيفة.

وهناك فخ شائع آخر يقع فيه الناس، وهو الإمساك بفرشاة أسنانهم بإحكام عند تنظيف أسنانهم.

وكشفت الدكتورة كينسيلا: "عند استخدام فرشاة أسنان يدوية، يمسكها الكثير من الناس بإحكام في أيديهم كما لو كانوا يضعون قبضة يد حولها". ومنطق هذا الإجراء واضح: هذا يمكّن الناس من الإمساك بالفرشاة بحزم.

ومع ذلك، حذرت من أن الضغط المطبق على الفرشاة يصل إلى الأسنان، كما أن "الضغط المفرط يعد أمرا خطيرا لأنه يمكن أن يؤدي ببطء إلى تآكل مينا الأسنان، التي لا يمكنها إصلاح نفسها".

وأضافت أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي أيضا إلى الحساسية، ويتسبب في تقلص اللثة وتآكلها.

وتضيف كينسيلا: "بدلا من ذلك، أنصح الأشخاص دائما بحمل فرشاة أسنانهم من النهاية، واستخدام القبضة كما لو كانوا يمسكون بقلم".

كما أوضحت، من خلال إمساك الفرشاة بهذه الطريقة، فإنك تضمن أنك لا تمارس ضغطا كبيرا على الفرشاة والأسنان، وبالتالي تحميها من التلف.

هل يجب أن أستخدم فرشاة أسنان كهربائية أم يدوية؟

وفقا لـ NHS، لا يهم ما إذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية أو يدوية. وتقول: "كلاهما جيد على قدم المساواة، طالما أنك تنظف كل أسطح أسنانك".

المصدر: إكسبريس