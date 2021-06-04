علامات تحذيرية جسدية قد يدل ظهورها على نقص فيتامين B12

من المعروف أن نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا عند كبار السن، خاصة وأن الأشخاص يصابون بنقص المناعة الذاتية لأسباب غير مفهومة حتى الآن.

وتحدث المظاهر الجسدية لنقص فيتامين B12 عندما يفتقر الجسم إلى المغذيات الحيوية لبعض الوقت. وعندما يصبح النقص أكثر وضوحا، من المرجح أن يتطور إلى فقر الدم.

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وأكدت مؤسسة "مايو كلينك" أن إحدى علامات التحذير من فقر الدم هي تلون الجلد، والذي قد يتحول إلى لون شاحب أو أصفر. وهذا لا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من هذا التلوين الطبيعي يعانون من نقص فيتامين B12 وفقر الدم.

وعندما يتغير لون بشرة الشخص ليصبح شاحبا أو أصفر الآن، قد يكون هناك نقص في فيتامين B12.

ومن المظاهر الجسدية الأخرى لفقر الدم (ونقص فيتامين B12) فقدان الوزن الواضح. والذي يحدث دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة المزيد من التمارين.

ومن المعروف أنه عندما يأكل الشخص سعرات حرارية أقل ويمارس المزيد من التمارين، فإنه سيفقد الوزن. ومع ذلك، إذا تم تحقيق فقدان الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، فمن المحتمل أن يكون هناك شيء ما.

وتشمل المؤشرات الأخرى لفقر الدم ما يلي:

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- الإعياء

- ضيق في التنفس

- دوخة

- عدم انتظام ضربات القلب

- خدر أو وخز في يديك وقدميك

- ضعف العضلات

- حركات غير مستقرة

- ارتباك عقلي أو نسيان

ويساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا دم حمراء صحية، ولهذا السبب يمكن أن يحدث فقر الدم إذا كان الجسم لا يحتفظ بالفيتامين.

ولتوضيح ذلك، ذكرت "مايو كلينيك" أن: "خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين من رئتيك إلى جميع أنحاء جسمك". وإذا كان هناك نقص في فيتامين B12، تبدأ خلايا الدم الحمراء في التكون بشكل غير طبيعي، وبالتالي لا يتم نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم كما ينبغي.

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وهذا هو السبب في ظهور أعراض فقر الدم عند وجود نقص فيتامين B12.

وأشارت مدرسة Harvard Medial School إلى المزيد من العلامات العامة لنقص فيتامين B12، مثل:

- اللسان المنتفخ والملتهب

- صعوبة المشي

- مشاكل التوازن

لماذا يحدث نقص فيتامين B12؟

يحدث فقر الدم الخبيث عندما تتسبب استجابة المناعة الذاتية في نقص العامل الداخلي.

وأوضح زمالة أمراض الدم والأورام في CNY: "العامل الداخلي هو بروتين يصنع في المعدة. ويساعد جسمك على امتصاص فيتامين B12".

وعندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الجدارية التي تبطن المعدة، لا يعود من الممكن تكوين العامل الداخلي.

ومن دون العامل الداخلي، لا يستطيع الجسم نقل فيتامين B12 عبر الأمعاء الدقيقة حيث يمكن امتصاصه.

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من أين يأتي فيتامين B12؟

يمكن العثور على فيتامين B12 في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك: البيض، ولحم البقر، والدجاج، والجبن، والزبادي، والمحار، والأسماك.

وفي بعض الأحيان، لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاص فيتامين B12 بشكل صحيح بسبب "وجود الكثير من النوع الخاطئ من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة".

وأوضح اتحاد أمراض الدم والأورام في CNY: "تستهلك البكتيريا فيتامين B12 المتاح قبل أن تتمكن الأمعاء الدقيقة من امتصاصه".

ولمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى علاج لنقص فيتامين B12، فأنت بحاجة إلى إجراء فحص دم.

المصدر: إكسبريس