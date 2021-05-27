نصائح منزلية لتجنب الطوارئ الطبية المرتبطة بصحة الأسنان!

أثرت جائحة "كوفيد-19" على كل مجال من مجالات صحة الفرد تقريبا، بما في ذلك صحة الفم.

فكيف يمكنك تقليل مخاطر حدوث حالة طبية طارئة وضمان صحة أسنانك في المستويات المثلى؟.

وتحدث الدكتور ريتشارد ماركيز، حصريا مع Expres.co.uk، لمناقشة هذا الأمر المثير للقلق، ويقدم أهم نصائحه لتقليل مخاطر الطوارئ الطبية فيما يتعلق بصحة الأسنان.

وقال الدكتور ماركيز: "كان لوباء "كوفيد-19" آثار طويلة الأمد من حيث تأخير خدمات طب الأسنان. وتم إغلاق العيادات لفترات متفاوتة من الوقت أثناء الإغلاق الأولي، ومع ذلك، خارج الوباء، تتطلب صناعة طب الأسنان استثمارات ذات مغزى لتقليل قوائم الانتظار بشكل عام. وستتأثر صحة الأسنان إذا لم يتم إعطاء الأولوية لذلك".

وأضاف: "يجب معالجة مشاكل اللثة قبل أن تتطور. ويمكن أن يؤدي نزيف اللثة والتهابها في النهاية إلى تذبذب الأسنان وفقدانها. وأخيرا، والأكثر إثارة للقلق، هو تشخيص سرطانات الفم التي يمكن أن تبدأ على شكل قرح وتتطور من هناك، على الرغم من أن هذا نادر جدا. وللتلخيص - زيارات الأسنان المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة الأسنان واللثة، والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة أيضا".

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ويسرد الدكتور ماركيز أمثلة على القضايا الأكثر خطورة التي قد تشكل حالة طارئة فيما يتعلق بصحة الأسنان، وتشمل:

• اللثة التي لن تتوقف عن النزيف.

• حساسية الأسنان الشديدة أو وجع الأسنان يسبب ألما مستمرا.

• تورم الخدين/اللثة وآلام شديدة عامة من التورم أو العدوى المحتملة.

وللحصول على نصائح منزلية للمساعدة في الحد من حالات الطوارئ الطبية، يقدم ماركيز أهم النصائح التي تشمل:

• في حالة خلع أسنانك، ضعها في كوب من الحليب حتى تتم معالجتها (يساعد الحليب في الحفاظ على النسبة الحمضية والقلوية مما يعني عدم انتفاخ السن).

• تناول الباراسيتامول (أو إيبوبروفين إذا كان ذلك آمنا) للمساعدة في تقليل الألم الفوري.

• ضع كيس ثلج (أو علبة خضروات مجمدة) على مناطق التورم.

• قم بإذابة الملح في الماء الدافئ وحركه حول الفم لمدة 60 ثانية، للمساعدة في إزالة البكتيريا والتخلص من العدوى.

• ضع كمية قليلة من زيت القرنفل على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الألم.

المصدر: إكسبريس