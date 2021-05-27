أمراض تشير لها زرقة الجلد تحت العينين

أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة قي روسيا، أن ظهور هالة زرقاء تحت العينين، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

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ووفقا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وتقول، "قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى، ما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها".

وتضيف، الجلد في منطقة العينين رقيق جدا ومع التقدم بالعمر يصبح رقيقا أكثر.

وتقول، "يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة، فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وتشير الطبيبة، إلى أن أسباب زرقة الجلد تحت العينين، قد تكون: قلة النوم، الإفراط بتناول الشاي والقهوة والتدخين ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

المصدر: نوفوستي