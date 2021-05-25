"موديرنا": لقاحنا فعال للحماية ضد كورونا بدءا من سن 12 عاما

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، الثلاثاء، أن لقاح "كوفيد-19" الخاص بها، يحمي بقوة الأطفال بدءا من سن 12 عاما.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في كمبريدج، بولاية ماساشيوستس، إنه "ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 93% بعد أسبوعين من الجرعة الأول، فيما لم يتم تشخيص حالات إصابة وسط أولئك الذين أعطوا جرعتين من اللقاح مقارنة بأربع حالات بين الأطفال الذين تم إعطاؤهم لقاحات وهمية".

وأضافت: "لقاحنا كانت له علامات الحماية المناعية لدى الأطفال ذاتها كما هو الحال عند البالغين، وذات الآثار الجانبية الخفيفة والمؤقتة".

وأصدرت الشركة النتائج الأولية اليوم الثلاثاء، بناء على اختبار أكثر من 3700 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما في الولايات المتحدة، حيث يعتزم مسؤولو "موديرنا" تقديم بيانات هذه الفئة العمرية إلى إدارة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية العالمية الأخرى أوائل الشهر المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع اللقاح في طريق أن يصبح الخيار الثاني لتلك الفئة العمرية في الولايات المتحدة، حيث سمحت الولايات المتحدة وكندا في وقت سابق من هذا الشهر، باستخدام لقاح "فايزر" و "بيونتيك"، بدءا من سن 12 عاما.

المصدر: "أ ب"