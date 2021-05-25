توصيات حول كيفية مكافحة متلازمة ما بعد "كوفيد-19"

قدم الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، توصيات بشأن مكافحة متلازمة ما بعد "كوفيد-19" التي يعاني منها الكثيرون، مثل الشعور بالضيق والإرهاق وضعف الذاكرة والأرق وحتى الاكتئاب.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن المرضى يراجعون الأطباء ويخضعون لمختلف الفحوصات، ولكن الأطباء لا يجدون شيئا يشير إلى سوء الحالة الصحية. فما هي متلازمة ما بعد "كوفيد-19". وكيف يمكن التخلص منها والعودة إلى الحياة الطبيعية؟

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يقول مياسنيكوف، إن متلازمة ما بعد "كوفيد-19" هي عواقب الإصابة بعدوى مرض "كوفيد-19" المتبقية، ويجب علاجها في الوقت المناسب كعلاج المرض نفسه. وكان الأطباء في البداية يعتبرون أن متلازمة ما بعد "كوفيد-19" هي حالة نادرة، ولكن مع مرور الوقت بدأت تنتشر على نطاق واسع. ووفقا له، هذه المتلازمة ليست مرتبطة بشدة المرض، لأن هذه المضاعفات يمكن أن يعاني منها الشخص الذي أصيب بالتهاب رئوي وحتى الذين لم تظهر عندهم أعراض المرض. مشيرا إلى أن 90% من المرضى كان "كوفيد-19" عندهم على شكل التهابات حادة في الجهاز التنفسي.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الإنفلونزا وأمراض البرد الموسمية الأخرى لها نفس العواقب والمضاعفات التي لعدوى "كوفيد-19" ولذلك احتل هذا المرض مكانه بين الأمراض المعدية التي يعرف الأطباء عواقبها ومضاعفاتها.

ويضيف، عدوى الفيروس التاجي المستجد، ستعيش معنا فترة طويلة، وسوف تتكرر إلإصابة بالمرض، ويقول، "ليس مهما كيف ظهرت هذه الأعراض، بل المهم مكافحتها وعدم تجاهلها. فمثلا تعاني من الأرق، فعليك علاج المسألة، فإذا كان الشخص يعاني من مشكلة في مستوى ضغط الدم، عليه استشارة الطبيب، وتناول الأدوية اللازمة بالجرعة المسموح بها، وسوف تزول هذه الأعراض. أي أن المهم هو العلاج".

ويضيف، أحد الشروط الرئيسية للتغلب على عواقب ومضاعفات "كوفيد-19" هو العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وإرادة الشخص والمزاج الجيد.

ويقول، "صحة الإنسان بين يديه، أي هو ملزم بتلقي التطعيم ضد المرض، لوقاية نفسه من مسار المرض الحاد، والباقي يضمنه نمط الحياة الصحي والمثابرة وعدم الذعر".

المصدر: فيستي. رو