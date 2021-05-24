مادة غذائية مثالية لتحسين عملية الهضم

تفيد الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، بأن للأفوكادو خصائص مفيدة كثيرة، من بينها تحسين المزاج، الذي يعتمد كثيرا على عمل الجهاز الهضمي.

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وتشير الخبيرة، إلى أنه في البداية يجب الحديث عن تركيب الأفوكادو، الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وبصورة خاصة البوتاسيوم. ويساعد الفوكادو كثيرا في حالة الالتهابات، ومسؤول عن تعزيز المناعة ويخفض من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى هذا يحتوي الأفوكادو على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساعد في عملية التجديد وفقدان الوزن. كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إضافة إلى تأثيره الإيجابي في الهرمونات.

وتضيف الخبيرة، علاوة على هذا، يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية، وسعرات حرارية عالية، ولكن لا يمنع حتى مرضى السكري من تناوله. ومن خصائصه المفيدة الأخرى، يساعد على امتصاص المواد الأخرى ويعزز مذاقها.

وأخيرا، يحتوي الأفوكادو على حمض الفوليك، الذي يرفع مستوى السيروتونين ويساعد في التغلب على الانفعالات العاطفية.

المصدر: نوفوستي