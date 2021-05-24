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مواد غذائية غنية بالكوليسترول ولكنها غير خطيرة على الصحة

الصحة

مواد غذائية غنية بالكوليسترول ولكنها غير خطيرة على الصحة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية الأمريكية، أن جميع المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول ليست ضارة للجسم، وأوضحت متى يمكن إضافة هذه المواد إلى النظام الغذائي.

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وتشير الطبيبة، إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يحتوي على مواد غذائية غنية بالكوليسترول، ولكن الكثير منها تحتوي على أحماض مشبعة تشكل خطورة كبيرة على الصحة. لذلك فإن الإفراط في تناول هذه المواد، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكنها تؤكد في نفس الوقت، على أن المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول ولكنها تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة يمكن ويجب إضافتها إلى النظام الغذائي. وتنسب إلى هذه المواد: البيض والمأكولات البحرية. لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامينات مجموعة В ومعادن وسعرات حرارية قليلة.

وتقول، "يزيد الكوليسترول من فائدة البيض والمأكولات البحرية. ولكن إذا كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفعا، يجب عدم الإكثار من تناولهما، فمثلا يكفي تناول صفار أربع بيضات أو وجبتين من المأكولات البحرية في الأسبوع".

وتشير، إلى أنه مقابل هذا يمكن تناول بياض البيض دائما، لأنه يحتوي على البروتينات ولا يحتوي على الكوليسترول.

المصدر: نوفوستي

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