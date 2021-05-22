مادة غذائية تساعد على حرق الدهون

أعلنت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، أن للأناناس خصائص مهمة تفيد في حرق الدهون.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الأناناس يحتوي على إنزيم البروميلين، الذي يسرع عملية فقدان الوزن، ويساعد على شطر البروتينات والدهون، وبالتالي يحسن عمل البنكرياس وعملية هضم الطعام بصورة عامة.

وتضيف، بفضل هذا الإنزيم يحصل الجسم على مواد مغذية عديدة من الطعام الذي نتناوله، ويبدأ انخفاض الوزن تدريجيا، نتيجة حرق الدهون بنشاط. وتؤكد على أن امتصاص المواد بصورة جيدة، يمنع تراكم السموم في الأمعاء.

وتشير الخبيرة، إلى أن تأثير الأناناس يقوى مع تناول مواد غذائية أخرى معه. وتنصح بتناول الأناناس قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية، حيث يمكن إضافته إلى العصائد أو مع جبن قريش والزبادي والسلطة وحتى مشويا مع اللحم. كما يمكن استخدامه كحلوى.

وتؤكد الأخصائية، على أن إنزيم البروميلين يمنع تراكم الدهون، ولكنه لا يساهم في حرق الدهون المتراكمة سابقا.

المصدر: نوفوستي