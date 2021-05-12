كم بيضة يمكن أن نتناول في اليوم؟

أعلنت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول البيض، يمكن أن يكون عقبة تحول دون فقدان الوزن الزائد وسببا في تدهور الحالة الصحية.



وتشير الأخصائية، إلى أن البيض بصورة عامة مادة غذائية مفيدة للجسم وتؤثر إيجابيا في عملية إنقاص الوزن، لاحتوائه على أحماض أوميغا-3 الدهنية المشبعة، التي تساعد على إنتاج L-carnitine ، الذي بدوره يساعد على حرق الدهون. كما أن البيض يؤثر إيجابيا في عملية تجدد الخلايا ومرونة الأنسجة.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى هذا، يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، الذي يسبب نقصه في الجسم جفاف الجلد وترهله. كما أن الكوليسترول يساهم في تركيب الهرمونات والصفراء في الكبد، ومسؤول عن نشاط وعمل الدماغ وتمعج الأمعاء.

ومع ذلك فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب انسداد الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. لذلك تنصح الخبيرة بتقليل كمية المواد الغذائية المحتوية على الدهون الحيوانية وتقليل استهلاك السمن والزبدة ومنتجات الحليب واللحم.

وتشير الأخصائية، إلى أنه وفقا لنتائج دراسة أجراها خبراء التغذية بجامعة هارفارد، يجب في حالة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم عدم تناول أكثر من صفار بيضة واحدة في اليوم. كما أنه في حال وجود احتمال الإصابة بتصلب الشرايين لا ينصح بتناول أكثر من صفار بيضة واحدة في اليوم.

وتضيف، عند وجود حصى في كيس المرارة، فيجب توخي الحذر من تناول البيض والأطعمة الغنية بالدهون، لأنها قد تسبب المغص.

المصدر: نوفوستي