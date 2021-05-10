البرازيل تسجل 38911 إصابة جديدة و1024 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 38911 إصابة و1024 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل إلى 15 مليونا و184790.

إقرأ المزيد

كما أفادت الصحة البرازيلية بأن العدد الرسمي للوفيات بلغ 422340 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

وأعلنت شركة "Uniao Quimica" البرازيلية أنها ستبدأ بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دون انتظار ترخيصه من وكالة الرقابة الصحية البرازيلية.

وقال مدير الشركة فرناندو ماركيس خلال جلسة في البرلمان يوم الجمعة: "الأسبوع القادم سنحصل على دفعة من المادة النشطة من موسكو وسنبدأ بتعبئة اللقاح في مصنع غواروليوس"، مؤكدا أن الإنتاج سيبدأ فور الحصول على عناصر اللقاح.

وتوقع مدير الشركة الحصول على المعدات اللازمة في أواخر مايو الجاري، ما سيسمح بزيادة الإنتاج.

وكانت الشركة البرازيلية قد أنتجت دفعة تجريبية من اللقاح الروسي في يناير لغرض الأبحاث.

المصدر: وكالات