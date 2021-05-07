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الصحة العالمية تحذر من تكرار سيناريو الهند في دول أخرى

الصحة

الصحة العالمية تحذر من تكرار سيناريو الهند في دول أخرى
Reuters
الصحة العالمية
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حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة تفشي فيروس كورونا بصورة مدمرة في دول أخرى على غرار ما تشهده الهند.

وقال منسق المساعدات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس.

وأضاف: "هذا الفيروس لديه طاقة حركية هائلة وقوة معدية هائلة ونحن بحاجة إلى إبطاء انتشاره".

وصرح رايان بأن الوضع في بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يسمي هذه البلدان.

وأوضح رايان أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافي حاليا، مشيرا إلى الإنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

ووفقا لبيانات المنظمة فقد تم على مستوى العالم تقديم 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، لكن أكثر من 80% منها وزعت في البلدان الغنية، بينما لم تحصل أفقر البلدان إلا على جزء ضئيل منها وهي خمسة ملايين جرعة.

بدوره، أشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت لاحق إلى الوضع المتوتر في البرازيل ونيبال، مبينا أن دولا أخرى قد تجد نفسها في وقت قريب في حالة طوارئ مماثلة لما في الهند.

المصدر: د ب أ

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