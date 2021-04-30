طبيبة روسية تكشف سبب تمدد المعدة

وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، يسبب الإفراط في تناول الطعام تمدد المعدة.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الذين يتناولون طعامهم بسرعة يعانون من هذه المشكلة أكثر من غيرهم. وتنصح من أجل تجنبها بتناول الطعام ببطء. وأن الإجهاد بمختلف أنواعه يسبب تناول الطعام بسرعة، ما يساعد على إلهاء النفس والحصول على مشاعر إيجابية.

وتضيف، من أجل تناول الطعام ببطء، يجب مضغه جيدا، ما يساعد ليس فقط على الشعور بالشبع، بل وأيضا على تسهيل عملية الهضم. وبعكس ذلك يشعر الشخص بعد تناول الطعام بثقل في المعدة .

وتؤكد الأخصائية، على أن تناول الطعام ببطء يساعد أيضا على تخفيض الوزن، لأن الشعور بالشبع يحصل بسرعة بعد تناول كمية أقل من الطعام.

وتضيف، و يشمل هذا شرب الماء أيضا. أي يجب شرب الماء ببطء وخلال فترة طويلة، وليس دفعة واحدة كما يفعل الكثيرون. لأن شرب كمية كبيرة من الماء بسرعة يمكن أن ينجم عنه ضغط سلبي على جدران المعدة.

وعموما يمكن أن يحصل تمدد المعدة في أي عمر. ولكن من الأفضل منع حصوله في سن الشباب.

المصدر: نوفوستي