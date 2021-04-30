تناول أوميغا-3 قد لا يفيد الجميع

اكتشف علماء أمريكيون أن المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا-3 التي توصف للمرضى غالبا لتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تحفز عند بعضهم تطور الرجفان الأذيني.



وتشير مجلة European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy، التي تصدرها جمعية القلب الأوروبية، إلى أن أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبّعة، من مكوّنات أغشية الخلايا والأوعية الدموية، وهي مكوّن أساسي في نظام التعذية الصحي. وتوجد هذه الأحماض في الأسماك والمحار والطحالب. ونظرا لأن الكثيرين لا يفضلون تناول هذه المأكولات، يضطر الأطباء إلى وصف زيت السمك أو مكملات غذائية محتوية على هذه الأحماض للمرضى.

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ولكن أظهرت نتائج الدراسات السريرية التي أجريت في الولايات المتحدة، أن أوميغا-3 قد تزيد من خطر إصابة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم بالرجفان الأذيني. ووفقا للإحصائيات الطبية، هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية مقارنة بالآخرين.

وقد تضمنت هذه الدراسة خمس تجارب معشاة لتحديد تأثير المكملات المحتوية على أوميغا-3 في القلب والأوعية الدموية، شملت 50277 مريضا يعانون من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم ومن أمراض القلب والأوعية الدموية، أو أنهم معرضون للإصابة بها. تناول هؤلاء المرضى زيت السمك أو دواء وهميا. وكانت جرعة زيت السمك التي يتناولونها تتراوح بين 0.84 و4 غرام في اليوم، وظلوا خلال 2-7.4 سنوات، تحت مراقبة الأطباء.

ويقول الدكتور سالفاتور كاربوني من جامعة فيرجينيا كومنولث، رئيس فريق البحث، أظهرت نتائج هذه التجارب، أن تناول أوميغا-3 يزيد من احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني بمقدار 1.37 مقارنة بالدواء الوهمي.

لذلك ينصح الباحثون الأطباء عند وصف المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا-3 للمرضى بأخذ المخاطر المحتملة بنظر الاعتبار.

المصدر: نوفوستي